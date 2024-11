Belahyane Milan, Sogliano apre alla cessione: l’annuncio sul giovane del Verona

Belahyane Milan, Sogliano apre alla cessione: arriva l’annuncio del direttore sportivo sul giovane talento del Verona. Le parole

Sogliano, direttore sportivo del Verona, a TMW ha fatto un annuncio sul futuro di Belahyane, giovane talento che è nel mirino del mercato Milan.

BELAHYANE – «È un ragazzo giovane che ha dimostrato grande valore in questo inizio di campionato. Non è facile convivere con la necessità di mantenere la concentrazione in una squadra che ha come obiettivo principale la salvezza. Come ho già detto, il Verona è un club che spesso vende i suoi giovani più promettenti. È una sfida trovare l’equilibrio tra costruire una squadra competitiva e far fronte alle necessità del mercato. Non è facile, ma dobbiamo essere bravi a gestire queste situazioni».

