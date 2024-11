Bargiggia sulla Nazionale: «Spalletti ha capito i suoi errori e ha cambiato questa cosa». Le ultimissime notizie sul mondo del calcio

Paolo Bargiggia, noto esperto di calciomercato e opinionista, ha rilasciato un’intervista in esclusiva alla nostra redazione di commento alla vittoria del Milan contro il Real Madrid in Champions League. Di seguito un piccolo estratto dove esprime il suo pensiero sul ciclo di Spalletti in Nazionale.

Cosa ne pensa della crescita della Nazionale di Spalletti?

BARGIGGIA – «Spalletti ha cambiato la modalità di gestione del gruppo dopo gli errori commessi all’Europeo. Tatticamente, invece, giocando a tre è venuto incontro alle esigenze dei giocatori: anche in attacco siamo messi molto bene con Retegui».