Atalanta Napoli 2-3: colpo scudetto di Conte, Gasperini al tappeto

Atalanta Napoli 2-3: Conte sbanca Bergamo e ottiene tre punti importantissimi per la corsa scudetto. Il resoconto del match

Il Napoli vince a Bergamo una partita da Premier League, giocata ad altissima intensità, con tanto spettacolo e ben cinque gol: Retegui illude l‘Atalanta, Politano e McTominay ribaltano il risultato, Lookman sigla il pari ma a dieci minuti dalla fine la decide Lukaku.

Sesta vittoria consecutiva per la formazione di Conte, accostato in estate anche al Milan, mentre quella di Gasperini perde in campionato quattro mesi dopo l’ultima volta.