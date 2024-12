Atalanta Milan, Ambrosini sicuro: «I rossoneri non sono riuscita a fare questa cosa». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il commento di Ambrosini ai microfoni di DAZN sulla sconfitta del Milan contro l’Atalanta.

«C’è da capire se in quel secondo tempo, in una situazione di equilibrio, lui abbia avuto la sensazione che la squadra non abbia spinto. Nel primo tempo l’Atalanta dava la sensazione, se presa alle spalle, di poter soffrire. Il Milan c’è stato nella partita, non ha fatto quel passo in più per provare a vincerla con convinzione».