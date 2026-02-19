Arbitro Milan Parma: designato il fischietto del match

Arbitro Milan Parma, toccherà a Piccinini dirigere la sfida in programma domenica sera alle 18:00. La designazione completa

La CAN AIA ha ufficializzato le designazioni per la 26esima giornata di Serie A, affidando a Marco Piccinini la direzione di Milan-Parma. La gara, prevista per domenica alle ore 18:00, vedrà la squadra di Massimiliano Allegri impegnata nel tentativo di blindare il piazzamento Champions dopo il recente stop contro il Como. Ad assistere il direttore di gara romagnolo ci saranno i guardalinee Peretti e Colarossi, mentre il ruolo di IV Ufficiale sarà ricoperto da Maria Sole Ferrieri Caputi.

Per il tecnico livornese, la gestione arbitrale sarà un fattore determinante in una sfida che il Parma cercherà di rendere complicata sul piano del ritmo. «Al VAR Camplone, coadiuvato da Pairetto», a formare la squadra tecnologica che monitorerà ogni episodio dubbio dalla sala operativa di Lissone.

Arbitro Milan Parma, occhi puntati sul monitor e sulla disciplina

La designazione di Piccinini arriva in un momento cruciale del campionato, dove la pressione psicologica sulle squadre di testa si fa sentire. Il Milan dovrà fare attenzione alla gestione dei cartellini e ai contatti in area, ambiti in cui il supporto del VAR Camplone sarà fondamentale per evitare polemiche.

«Milan-Parma, in programma domenica alle 18, sarà diretta dal sig. Piccinini», conferma la nota ufficiale, ponendo l’accento su una terna che vanta una solida esperienza nella massima serie. Per Massimiliano Allegri, l’obiettivo resta quello di ottenere i tre punti senza lasciare spazio a interpretazioni arbitrali che possano condizionare il cammino verso l’Europa che conta.