Connect with us

HANNO DETTO

Pasotto e la corsa Scudetto: «D’ora in avanti il Milan penserà più a chi sta dietro. Allegri sperava che…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

46 minuti ago

on

By

Allegri

Pasotto, su La Gazzetta dello Sport, parla così del Milan dopo il pareggio interno contro il Como: ecco le sue parole

Dopo l’1-1 nel recupero contro il Como, le ambizioni tricolori del Milan sembrano subire una battuta d’arresto definitiva. Il giornalista Marco Pasotto, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, analizza il momento delicato della squadra di Massimiliano Allegri, sottolineando come il tecnico debba ora cambiare strategia. L’obiettivo primario non è più la rincorsa al primo posto, ma la blindatura della zona Champions League, guardandosi dalle inseguitrici che premono alle spalle.

In attesa del derby contro l’Inter di Cristian Chivu previsto tra tre giornate, il distacco dalla vetta sale a sette punti. Tuttavia, la classifica sorride ancora parzialmente al Diavolo, che mantiene un vantaggio di quattro lunghezze sul Napoli e sette sulla Roma. «Un’adeguata gestione nelle ultime tredici uscite garantirà l’imprescindibile ritorno in Champions» scrive Pasotto, evidenziando come Allegri debba ora puntare sulla concretezza per evitare brutte sorprese nel finale di stagione.

Pasotto, le scelte tattiche e il muro del Como

Il Milan ha dovuto fare i conti con pesanti assenze, su tutte quella di Rabiot, sostituito da Jashari in una mediana quasi totalmente inedita. In attacco, data la condizione non ottimale di Loftus-Cheek, spazio a Nkunku al fianco di Leao. Dall’altra parte, Fabregas ha sorpreso tutti schierando un Como più coperto con la difesa a tre, mossa che ha reso i lariani meno vulnerabili rispetto alla gara d’andata.

Nonostante il forcing finale, i rossoneri non sono riusciti a scardinare il sistema difensivo ospite. Il pareggio permette al Como di agganciare l’Atalanta al sesto posto, continuando a sognare un piazzamento europeo che avrebbe del clamoroso. Per Allegri, invece, resta il rammarico di non aver accorciato le distanze: «D’ora in avanti il grosso delle energie psicofisiche dovrà essere utilizzato più per guardarsi le spalle che per continuare a inseguire sogni di gloria da scudetto».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan2 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: ufficiale il riscatto di Pobega da parte del Bologna

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

4d287408 8f11 48f5 9e29 707b49a9648a 4d287408 8f11 48f5 9e29 707b49a9648a
News21 ore ago

Gattuso dal Milan alla Svizzera: il retroscena di Degennaro nella puntata odierna di “Italiani all’estero” -VIDEO

Gattuso dal Milan alla Svizzera rivive nel racconto inedito di Marco Degennaro, che svela come l’attuale CT dell’Italia sia approdato...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×