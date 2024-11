André Silva: «Che sogno giocare nel Milan con i colori che amavo! Non escludo il ritorno in…». Le ultimissime sui rossoneri

Nel giorno del match di Champions League del Milan contro lo Slovan Bratislava André Silva ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex rossonero sarà impegnato domani sera contro l’Inter a San Siro con il suo Lipsia-

LE PAROLE – «Sì, sicuramente uno dei migliori: è mitico. E’ stato un sogno giocare lì con i colori che amavo. A San Siro, con lo stadio pieno, mi sembrava come se tutte quelle persone fossero una cosa sola. Uno dei miei grandi rimpianti è non aver lasciato un segno in Italia. È una delle cose che mi lascia a disagio con me stesso. La porta per l’Italia per me è sempre aperta, ma mi concentro su quello che posso controllare».