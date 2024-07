Amichevoli Milan, GRANA per i diritti tv tra Sportfive, Dazn e Sportitalia: si può andare per VIE LEGALI! Cos’è successo tra le emittenti

L’agenzia di marketing sportivo tedesca Sportfive, detentrice dei diritti di trasmissione delle amichevoli della tournée estiva del Milan negli USA, ha venduto i diritti delle sfide con Manchester City, Real Madrid e Barcellona alla piattaforma di sport in streaming DAZN. Spunta però una grana che rischia di ripercuotersi a livello legale, dopo che la stessa agenzia tedesca ha successivamente rivenduto i diritti in chiaro dei big match a Sportitalia, emittente diretta da Michele Criscitiello e i cui programmi sono visibili in chiaro al canale 60 del digitale terrestre. A parlarne è Calcio e Finanza.

Non essendo stato rispettato il vincolo di esclusiva, adesso per Sportfive si aprono due possibili strade per risolvere il problema: far cadere l’accordo con Sportitalia e concedere i diritti in esclusiva a DAZN, aprendo contestualmente una causa da almeno 3 milioni di euro con Sportitalia, o non lasciare l’esclusiva a DAZN. Questa spinosa questione andrà comunque risolta nel giro di pochissimo tempo, dato che i rossoneri scenderanno in campo per la prima partite nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio, a mezzanotte.