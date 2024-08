Ambrosini SFOTTE Ibrahimovic, il gesto è VIRALE sui social: ecco cosa è successo tra i due ex compagni di squadra al Milan – FOTO

Ambrosini SFOTTE Ibrahimovic, il gesto è VIRALE sui social: «Te l’avevo detto: era meglio se rimanevi a Milano». Ecco cosa è successo

Zlatan Ibrahimovic e Massimo Ambrosini, insieme ad alcuni amici sono in vacanza in montagna, in val d’Aosta e il Senior Adviors di Red Bird al Milan sembra in difficoltà, dopo aver percorso 16km a piedi per arrivare ad esplorare il lago di Liconi.

Zlatan arranca negli ultimi metri e l’amico Ambrosini lo prende in giro scherzando sul fatto che stesse battendo la fiacca per arrivare alla meta: «Te l’avevo detto: Era meglio se rimanevi a Milano».