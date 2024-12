MN24 – Allenamento Milan, annullato il giorno di riposo! Squadra a Milanello dopo la Roma

Allenamento Milan, cambio di programma in casa rossonera: annullato il giorno di riposo, seduta di scarico agli ordini di Conceicao

Come appreso da Milannews24, è stata annullata in casa Milan la giornata di riposo prevista per oggi dopo il pareggio di ieri sera per 1-1 contro la Roma.

la squadra si ritroverà alle 12.30 a Milanello per una seduta di scarico in palesta. Domani altra sessione leggera al mattino – verosimilmente la prima agli ordini di Conceiçao – e poi la partenza nel pomeriggio verso l’Arabia Saudita.