Allenamento Milan, prima seduta negli USA per i rossoneri: DOMANI il test contro il Manchester City! Il REPORT ufficiale

Prima giornata d’allenamento per il Milan negli Stati Uniti, dove la squadra di Paulo Fonseca è atterrata nelle scorse ore per prendere parte alla tournée estiva che la vedrà sfidare diversi top club europei a partire dal Manchester City (già da domani). Questo il report della seduta odierna dei rossoneri.

Sul campo della Pingry High School, nel New Jersey, è iniziata questa mattina la tournée americana del Milan di Paulo Fonseca. Il campo, teatro anche del ritiro della Nazionale Italiana nel mondiale del ’94, ha ospitato i rossoneri per l’unica sessione in programma e che anticipa il match contro il Manchester City allo Yankee Stadium.

REPORT

Dopo l’attivazione muscolare caratterizzata da una serie di scatti sulla breve distanza e cambi di direzione, spazio alla tattica con un focus sulle situazioni da calcio piazzato. Una partitella a campo ridotto ha chiuso la seduta.

All’allenamento hanno preso parte anche Yunus Musah e Christian Pulisic, rientrati dalla vacanze dopo la Copa América giocata con la nazionale statunitense.