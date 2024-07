Allenamento Milan, penultimo giorno prima della PARTENZA per gli USA: il REPORT sulla doppia seduta odierna

Giornata d’allenamento a Milanello per il Milan di Paulo Fonseca, che tra due giorni partirà per la tournée negli USA. Doppia seduta per la squadra rossonera, con focus sulla tattica: di seguito il report.

Penultimo giorno di allenamento prima della partenza per la tournee negli States; la squadra si è radunata a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione del mattino.

REPORT

Gruppo subito in campo per l’attivazione muscolare eseguita tramite alcuni esercizi tecnici con il pallone. L’allenamento è proseguito con i rossoneri impegnati in una serie di uno contro uno prima di dedicarsi alla parte tattica prevista per la sessione del mattino; consueta partitella su campo ridotto per chiudere la sessione.

Pranzo e riposo prima di scendere negli spogliatoi per la seduta del pomeriggio, iniziata con la consueta attivazione muscolare sul campo seguita da alcuni torelli a tema. Terminata la fase dedicata al riscaldamento, la squadra ha effettuato lavoro tattico seguito da una partita su campo ridotto.