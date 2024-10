Allegri Milan, l’ex TECNICO potrebbe firmare per una big Europea! Ecco di CHI SI TRATTA… Le ultimissime notizie sui rossoneri

La posizione di Ten Hag al Manchester United non è mai stata così in bilico. Il pessimi risultati ottenuti in quest’inizio di stagione, infatti, stanno spingendo la dirigenza inglese verso la decisione dell’esonero.

Scrive oggi il Daily Mail che Tuchel, 51 anni, sia il favorito, nonostante l’ultima stagione non certo entusiasmante sulla panchina del Bayern Monaco. Il nome di Allegri, ex Milan, non è assolutamente da scartare, in attesa di ulteriori aggiornamenti.