Akliouche Milan, il Psg prepara l’assalto per gennaio: la posizione del Monaco. Il talento francese costa tra 30 e 40 milioni

Il mercato Milan non è solo nella corsa ad Akliouche. Dalla Francia, infatti, arriva la notizia che un top club ha messo nel mirino il talento del Monaco.

Per FootMercato il Psg starebbe già pensando di preparare l’assalto per il mercato di gennaio. Akliouche viene valutato 30-40 milioni e il Monaco non avrebbe intenzione di cederlo subito. Il Milan, comunque, sta raccogliendo informazioni per provare il colpo in estate.