Adli torna sulla CESSIONE: «I dirigenti del Milan mi hanno detto QUESTA cosa a inizio MERCATO»

L’ex centrocampista del Milan Yacine Adli è tornato sulla sua cessione dai rossoneri alla Fiorentina

Fresco di trasferimento alla Fiorentina, l’ex Milan Yacine Adli ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di come è nata la trattataiva che l’ha portato a vestire la maglia viola.

LE SUE PAROLE – «I dirigenti a inizio mercato mi hanno detto che avevano bisogno di vendermi e nella mia testa ero pronto ad andarmene. Ho avuto l’opportunità di venire qua a Firenze, in un progetto super ambizioso e l’idea mi è piaciuta subito. Per me è stato semplice, vedendo tutto ciò che è messo nel progetto. Non ho avuto dubbi».