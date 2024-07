Adeyemi Milan, la Juve ora fa sul serio: presentata questa super OFFERTA. Tutti i DETTAGLI e le ultimissime

Potrebbe arrivare presto una possibile svolta per quanto riguarda il futuro di Karim Adeyemi, accostato nel corso di queste ultime settimane anche al calciomercato Milan.

Stando a quanto riportato da Sky Sport la Juventus è pronta ad accelerare dopo la cessione di Soulé: in arrivo per il Borussia Dortmund un’offerta da 35 milioni di euro + 10 di bonus (5 facilmente raggiungibili più altri 5 più difficili), mentre per al giocatore è stato proposto un contratto quadriennale da 4 milioni più 1 di bonus a stagione.