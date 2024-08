Adani NON cambia idea: «Solo questa squadra può PERDERE il campionato». Ecco le dichiarazioni

L’ex calciatore Lele Adani ha parlato a La Domenica Sportiva per analizzare la lotta scudetto della prossima Serie A in cui sarà inclusa anche il Milan.

PAROLE – «L’Inter fa le partite serie. Come a Genova può far due errori ma è centrata. Di Taremi si apprezza non solo il movimento, ma la volontà e l’attitudine sì. Il livello non lo scopriamo oggi, lui e Zielinski sono acquisti importanti. Anche Darmian offre garanzie. Tutti sono d’accordo che è l’Inter che deve perdere il campionato».