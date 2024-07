Abbonamenti Milan 2024/25, BOOM di vendite e Sold Out VICINISSIMO! I numeri record dei tifosi che stanno prendendo i posti allo stadio

È cominciata da circa un mese la vendita degli abbonamenti per la prossima stagione del Milan a San Siro, per i match del 2024/25. In appena 3 settimane i tifosi rossoneri stanno registrando numeri record, sforando già il Sold Out.

Stando a quanto riporta il giornalista Antonio Vitiello su X, oltre 35 mila tifosi milanisti hanno riconfermato il proprio abbonamento per la prossima stagione (+5% rispetto alla scorsa stagione).