Zlatan, ma quando torni? Le ultime sulla permanenza di Ibra in Svezia

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora fatto il proprio ritorno in Italia: lo svedese vorrebbe prima avere la certezza che il campionato riprenderà

La decisione del Governo di avviare gli allenamenti individuali, anche per gli atleti di sport collettivi, da oggi ha colto di sorpresa diverse società calcistiche nostrane: non manca all’appello anche il Milan che nelle prossime ore svolgerà i controlli medici stabiliti nei vari protocolli prima di definire una data certa del rientro a Milanello.

Restano ancora da definire i ritorni di due giocatori al momento ancora all’estero: Franck Kessié, il cui rientro previsto per ieri non è ancora avvenuto per motivi logistici (mancanza di voli dalla Costa d’avorio), e Zlatan Ibrahimovic che secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe comunicato al Milan la volontà di fare rientro in Italia solo una volta che la ripresa del campionato sarà decisa. Ibra infatti sta già svolgendo allenamenti regolari in Svezia con l’Hammarby, società di cui detiene metà delle quote, ma dal momento in cui deciderà di fare rientro a Milano dovrà sottostare a 14 giorni di isolamento come stabilito da protocolli sanitari.