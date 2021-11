Zaccheroni punta su di lui: «Può essere il post Ibrahimovic per il Milan»

Alberto Zaccheroni ha parlato di Milan e dell’attaccante che potrebbe sostituire Ibrahimovic. Ecco le parole dell’ex allenatore

Intervenuto durante un incontro avvenuto ieri a Fusignano, al quale hanno partecipato anche Arrigo Sacchi e Marcello Lippi, Alberto Zaccheroni ha parlato di Dusan Vlahovic e della sua possibile prossima squadra. Le sue parole riprese da TMW.

VLAHOVIC – «Ha 21 anni ed è molto forte, però mi trasmette la sensazione di poter migliorare ancora molto nei gol facili. Per me farebbe comodo a tutti in Italia. Chi lo prende fa l’affare, Per l’Inter può essere il dopo Dzeko ideale, per il Milan il post Ibrahimovic. Alla Juve potrebbe far comodo subito, anche se Morata non è l’ultima ruota del carro come sento dire in giro da qualcuno…»