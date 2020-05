Yonghong Li triste per l’addio di Ibra al Milan: il suo tweet

Yonghong Li si dice “rattristito” dalla notizia che a fine stagione Zlatan Ibrahimovic lascerà il Milan come detto da Sinisa Mihajlovic

Anche Yonghong Li, ex proprietario cinese del Milan, si è espresso riguardo all’ormai imminente addio di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Ad “ufficializzare” indirettamente il tutto è stato il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic che ha riportato le parole dettogli dallo stesso Ibra in un colloquio telefonico avvenuto nelle scorse settimane.

Per Ibra dunque niente rinnovo del contratto con il Milan, dalla prossima stagione potrà decidere se tornare in Svezia (nel suo Hammarby) o in Bundesliga.