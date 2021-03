Vlahovic, il “figlioccio” di Pioli erede di Ibrahimovic al Milan

Dusan Vlahovic da figlioccio di Stefano Pioli ad erede di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Il punto tra presente e futuro

Dusan Vlahovic sarà sicuramente l’osservato speciale domani pomeriggio al Franchi. L’attaccante nativo di Belgrado si è detto recentemente molto legato a Stefano Pioli, il quale lo considera una sorta di “figlioccio” avendolo allenato quando è arrivato per la prima volta a Firenze. Un rapporto speciale quello che lega Vlahovic al tecnico rossonero e che potrebbe rinsaldarsi nella prossima stagione visto che il classe 2000 è attualmente il primo nome sulla lista di Maldini e Massara come rinforzo per il reparto avanzato.

Dotato di una importante struttura fisica e, al contempo, di una discreta tecnica individuale che lo rende molto pericoloso anche nel dribbling sullo stretto, Vlahovic ha le stigmate per diventare il nuovo Ibrahimovic al Milan. Un paragone che è però lo stesso Pioli a smontare oggi in conferenza stampa: «Dusan ha un’enorme etica del lavoro ma andrei piano coi paragoni. Vlahovic è Vlahovic e deve restare tale perché ha tanta qualità».