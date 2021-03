Milan, ora l’assenza di Ibra si sente. Vlahovic il nome per il prossimo anno

Ibrahimovic non ha un sostituto simile, all’infuori del “mai visto” Mandzukic, proprio per questo motivo avanza il nome di Vlahovic

La gara contro il Napoli ha evidenziato un netto calo di rendimento dell’attacco rossonero apparso, più che in passato, orfano del peso specifico del centravanti svedese. Ibrahimovic, che sta accelerando i tempi per esserci contro lo United, non ha dietro di sé un ricambio degno visto che Mandzukic non ha praticamente mai giocato a causa di una condizione fisica al momento precaria.

FLOP LEAO – Rafael Leao rappresenta una sorta di Jolly per l’attacco rossonero visto che può giocare anche esterno mancino ma è ancora troppo giovane e “leggero”, sia di testa che di fisico, per prendersi sulle spalle la responsabilità di unico vertice avanzato. Proprio per questo motivo in vista della prossima stagione Maldini e Massara valutano il nome di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina in scadenza di contratto nel 2023.

VLAHOVIC – Fisico da corazziere, è alto un metro e novanta, il classe 2000 viola rappresenta – con i dovuti paragoni – il prospetto più vicino nell’attuale Serie A al prototipo dell’attaccante perfetto di Pioli. Capace di giocare sia spalle alla porta che lontano dall’area, visto che è dotato di ottima tecnica, Vlahovic è attualmente valutato dalla Fiorentina 40 milioni di euro, una cifra attualmente fuori portata dei rossoneri che però in caso di Champions potranno ritrovarsi un gruzzolo nuovo da spendere sul calciomercato.