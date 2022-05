Virdis: «Ibra? Lo terrei sempre, ma…». Le parole dell’ex rossonero

Pietro Paolo Virdis ha parlato di Milan e Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Radio Anch’Io Sport. Ecco le parole ex attaccante del Milan:

«Un uomo simbolo del Milan? Ce ne sono tanti. In difesa per esempio Kalulu e Tomori dopo l’infortunio di Kjaer sono cresciuti tanto, lo stesso Hernandez a sinistra ma se devo fare un nome dico Leao. Ha dei numeri, se mantiene la testa con equilibrio è la sorpresa dell’anno. Poi in mezzo al campo dico Tonali, che dopo il primo anno sembrava perso. Ibra? Io lo terrei sempre, per la sua personalità. La crescita di questo gruppo credo sia anche merito suo. Certo, vista l’età sua e di Giroud credo si debba iniziare a cercare un altro centravanti»