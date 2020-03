Vi ricordate quando Rodriguez era vicino al Napoli? Ecco perché è saltato

Rodriguez è stato vicinissimo a vestire la maglia del Napoli prima che saltasse l’affare: l’agente spiega i motivi del mancato arrivo

Ecco le parole dell’agente di Rodriguez a calciomercato.com in cui spiega i motivi del mancato approdo del suo assistito al Napoli e la decisione finale di andare al Psv.

«Abbiamo trattato con il Napoli ma quando bisogna passare da una società italiana ad un’altra, entrano in gioco delle variabili. Il Napoli si trovava a pari punti in classifica con il Milan: questo ha reso l’affare più difficile. Dato che le due squadre stavano lottando per lo stesso obiettivo, abbiamo dovuto rispettare la decisione del Milan di cederlo all’estero. Il Psv non ha mai mollato, ha dato garanzie a Ricardo e questa voglia ha fatto la differenza. Il ragazzo cercava un club che lo volesse a tutti i costi, proprio come ha fatto quello olandese»