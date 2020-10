Verso Milan-Roma: ultime e probabili formazioni del match in programma domani sera e valido per la quinta giornata di Serie A

MILAN – Difficile la convocazione di Calhanoglu, che ancora non ha smaltito completamente il problema alla caviglia. Il turco sarà probabilmente indisponibile insieme a Rebic, Musacchio e Gabbia. Torna titolare Calabria sulla fascia destra della difesa: il terzino completerà il reparto insieme a Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez. A centrocampo confermatissimo il duo Kessie-Bennacer. In attacco indiscutibile la presenza di Ibrahimovic. Alle sue spalle agiranno Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers.

ROMA – 3-4-2-1 per gli uomini di Fonseca. Il tecnico giallorosso è costretto a rinunciare agli indisponibili Pastore, Calafiori, Diawara, Zaniolo e Smalling. Falsa positività al tampone per Mancini, che dunque agirà regolarmente in difesa insieme a Ibanez e Kumbulla. Sulle ali del centrocampo dovrebbero giocare dal 1′ Santon (in ballottaggio con Karsdorp) e Spinazzola, interni Veretout e Pellegrini. Davanti Pedro e Mkhitaryan avranno il compito di ispirare l’unica punta Dzeko.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, R.Leao; Ibrahimovic.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1) – Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.