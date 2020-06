Verso Juventus-Milan: ecco la probabile formazione rossonera

Verso Juventus-Milan: viste le assenze pesanti di Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez, Stefano Pioli dovrà rivoluzionare in parte il team

Viste le assenze pesanti di Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo, il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrà per forza di cose rivoluzionare in parte la squadra. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Hakan Calhanoglu sarà l’ago della bilancia.

Il turco agirà da trequartista, insieme a Bonaventura e Paquetà, per non dare punti di riferimento alla Juventus. In avanti Rebic. A centrocampo titolarissimi Kessie e Bennacer. Dietro, Donnarumma a parte, Conti dovrebbe aggirare a destra, mentre a sinistra possibile chance per Saelemaekers. In mezzo la coppia inedita Kjaer-Romagnoli.