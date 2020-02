Tuttosport, Pezzella: «Pioli come un padre. Avrà un’accoglienza magnifica»

Tuttosport, il capitano della Fiorentina, Pezzella parla inevitabilmente di Pioli, a due giorni dalla gara di Firenze tra Fiorentina e Milan

Tuttosport, il capitano della Fiorentina, Pezzella parla inevitabilmente di Pioli, le sue parole lasciano intendere che sabato l’accoglienza all’ex tecnico viola sarà di quelle da lacrime, come quelle versate nel recente passato.

UN GRANDISSIMO- «È stato un grandissimo allenatore per noi e per quanto mi riguarda è stato uno dei migliori tecnici che abbia avuto. Oltre che un maestro di calcio sapeva parlare al gruppo, era come un padre per noi e lo si è visto in particolar modo dopo la scomparsa di Davide».

LA FORZA DI UN GRUPPO- «È stato un momento tremendo ma ci siamo fatti forza a vicenda. Lui è stato vicino a noi e noi a lui, solo così siamo riusciti a venirne fuori anche se quella, per chi l’ha vissuta, rimarrà una ferita sempre aperta».

UN’ACCOGLIENZA SPECIALE- «Sono assolutamente certo che gli verrà riservata un’accoglienza magnifica, Stefano è e rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi per il suo legame profondo con Firenze e per quello che ha saputo dare alla squadra ed alla città non solo in termini calcistici ma anche di umanità».