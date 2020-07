Tuttosport: Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo macchine da gol

Tuttosport: martedì 7 luglio, questa sera ci sarà Milan-Juventus. Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, due macchine da gol, 1272…

«Beati chi li ha» – così l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina in prima pagina. Questa sera andrà in scena Milan-Juventus, match valido per la trentunesima giornata di Serie A.

Una talpa fondamentale chiave Europa League per i rossoneri e scudetto per i bianconeri. Sfida a distanza anche tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, che insieme hanno un bottino di reti senza uguali negli altri campionati europei: ben 1272 gol.