Tudor spera nel forfait: «Se Ibrahimovic non gioca sono contento»

Igor Tudor, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro il Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore sul possibile ritorno in campo di Ibrahimovic.

IBRAHIMOVIC – «Se Ibra non gioca sono contento, lo considero ancora uno dei più forti. Ho visto che potrebbe andare in panchina: è un giocatore importante per loro. Abbiamo pensato a queste soluzioni, sia che giochi dall’inizio sia che subentri a gara in corso».

