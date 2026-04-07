Trevisani critica il Milan: «La sensazione è che Allegri volesse pareggiare. Il Napoli senza Lukaku e Hojlund…»

Trevisani a Pressing ha criticato il Milan dopo la sconfitta per 1-0 al Maradona contro il Napoli ed in particolare l’approccio della squadra di Allegri

Nel corso della trasmissione Pressing, Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione del Milan nella sfida contro il Napoli, soffermandosi sull’atteggiamento della squadra di Massimiliano Allegri e sulle difficoltà mostrate nel corso della gara.

TREVISANI SULLA PARTITA – «La sensazione è che Allegri volesse portare a casa un pareggio. Più passavano i minuti e più c’era questa sensazione di voler portare a casa un punto per tenere lontano quelle che stanno dietro. Però non è così perchè dopo la sconfitta di Napoli il Milan è più vicino al 5° posto che al primo».

LE DIFFICOLTÀ DEL MILAN – «Era partito bene, ma poi è una squadra che costruisce poco. Nelle ultime settimane il migliore in campo è stato spesso Pavlovic».

IL CONFRONTO CON IL NAPOLI – «Il Napoli ci ha provato con più voglia e intensità, ha avuto un atteggiamento diverso. Senza Lukaku e Hojlund, il Napoli era tra le due squadre quella che voleva vincere. Onestamente questo è surreale».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale