Napoli Milan, il dibattito tra Ordine e Trevisani: «Tutte le squadre giocano meglio dei rossoneri. Entrano Pulisic e Leao ma la situazione peggiora…»

Napoli Milan, negli studi di Pressing si accende il dibattito tra Ordine e Trevisani: al centro c’è il gioco espresso dai rossoneri

Il post-partita di Napoli-Milan ha scatenato un vero e proprio terremoto negli studi di Pressing. La sconfitta della squadra di Massimiliano Allegri al “Maradona” ha innescato un botta e risposta serrato tra Franco Ordine, Riccardo Trevisani e Alessio Tacchinardi, con i toni che si sono alzati rapidamente quando si è passati ad analizzare la qualità del gioco espressa dai rossoneri. Al centro della contesa, la gestione dei cambi e l’effettivo stato di forma dei big, in particolare di Rafael Leao e Christian Pulisic, apparsi lontani dalla condizione migliore.

«Sapete qual è la squadra che non ha ancora recuperato la sua migliore forza? Il Milan», ha esordito Ordine, provando a giustificare il passo falso con le difficoltà fisiche dei singoli. Una tesi immediatamente respinta da Trevisani, che ha messo nel mirino le scelte di Allegri e l’impatto dei subentrati: «Però oggi dalla panchina ha messo Leao, Pulisic e Gimenez e la situazione è peggiorata. C’è una cosa strana. Entrano Politano e Alisson Santos e le cose migliorano. I tre del Milan fuori condizione? Allora non devono entrare».

Napoli Milan, l’affondo di Trevisani e la furia di Ordine: «Mimì e Cocò nella foresta!»

Il confronto si è acceso ulteriormente sulla superiorità tattica del Napoli di Conte. Mentre Tacchinardi ha dato ragione a Trevisani affermando che «che il Napoli gioca meglio del Milan è evidente», Ordine ha reagito con veemenza, accusando i colleghi di scarsa obiettività e pregiudizio basandosi solo sul risultato finale. «A fine primo tempo eravate voi due soli nel mondo intero a pensare una stupidaggine del genere. Mimì e Cocò nella foresta. Ma andate va!», ha tuonato il giornalista, scatenando la replica immediata sul peso dei leader in campo.

Trevisani ha poi chiuso il dibattito citando i grandi nomi a disposizione di Allegri, sottolineando come la loro presenza non sia bastata a cambiare l’inerzia del match: «La foresta ci dice che nonostante Maignan, Modric, Rabiot il Milan ha perso. Si diceva con o senza Rabiot, con Rabiot il Milan perde uguale. Capito? La teoria di Rabiot con la Lazio… oggi c’era Rabiot e il Milan perde uguale». Una sconfitta che brucia e che lascia il Milan a riflettere su un’identità di gioco ancora difficile da trovare, mentre l’Inter di Chivu scappa via verso il titolo.