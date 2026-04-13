Trevisani lancia l’indiscrezione: «Ve la giro come mi è arrivata. Malagò presidente e Ranieri direttore. Mentre il ct…»

Trevisani rivela: ecco il progetto del nuovo corso federale con un tridente di lusso pronto a guidare il rilancio

Con l’auto-esclusione di Adriano Galliani dalla corsa elettorale, la strada verso la presidenza della FIGC appare ormai spianata per Giovanni Malagò. L’ex numero uno del CONI naviga con il vento in poppa, consolidando una pole position che lo vede come il candidato unico e principale per ricoprire questa carica fondamentale a partire dalla fine di giugno. Una volta delineata la figura istituzionale di riferimento, l’attenzione mediatica si è spostata inevitabilmente sulla futura guida tecnica della Nazionale italiana, con voci sempre più insistenti che preannunciano una rivoluzione totale.

In questo scenario di grandi cambiamenti, sono arrivate le rivelazioni in esclusiva di Riccardo Trevisani. Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, il noto giornalista ha svelato un’indiscrezione clamorosa che coinvolge direttamente l’attuale allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, nonostante il suo attuale lavoro a Milanello e le recenti speculazioni sul Real Madrid.

L’indiscrezione di Trevisani sul nuovo organigramma azzurro

Il possibile nuovo assetto delineato da Trevisani vedrebbe un mix di esperienza istituzionale e competenza sul campo, volto a ridare prestigio alla maglia azzurra attraverso figure di caratura mondiale.

«Quello che vi dico è Malagò Presidente Federale, Ranieri Direttore Tecnico e Allegri come allenatore. Ve la giro esattamente come mi è arrivata. Non so se sia vero o meno ma è il messaggio con cui mi sono svegliato questa mattina»

Questa combinazione vedrebbe dunque Claudio Ranieri nel ruolo di Direttore Tecnico, mettendo la sua straordinaria saggezza internazionale al servizio della Federazione, mentre ad Allegri verrebbe affidata la panchina come commissario tecnico. Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, si spiegherebbero anche i dubbi sulla permanenza del tecnico toscano in rossonero per la prossima stagione. Il messaggio ricevuto da Trevisani ha già acceso il dibattito tra i tifosi, delineando un futuro dove il Milan dovrebbe cercare un nuovo erede, mentre l’Italia si affiderebbe a un duo di assoluta garanzia per tornare ai vertici.