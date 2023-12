Traorè Milan: così il colpo è possibile ma la concorrenza non manca

Il calciomercato Milan in questi giorni è molto attivo. In tal senso torna di moda come obiettivo l’ex Sassuolo Junior Traorè

I rossoneri lo vogliono riportare in Italia. Il calciomercato Milan in questi giorni è molto attivo. In tal senso torna di moda come obiettivo l’ex Sassuolo Junior Traorè:

come riportato da Sky Sport i rossoneri stanno studiando il colpo anche perché Krunic è in vendita, Bennacer verosimilmente partirà per la Coppa d’Africa e Pobega si è operato e starà fuori per mesi. Soprattutto a gennaio Pioli rischia di avere la coperta corta a centrocampo.

Tuttavia non manca la concorrenza, oltre i rossoneri ci sono Napoli, Fiorentina e Lazio.