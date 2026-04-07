Teotino contro le critiche a Leao: «Sembra che stiamo parlando di un morto. Resta il capocannoniere del Milan…»

Teotino, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così di Leao dopo la sconfitta del Milan contro il Napoli: ecco le sue parole

Il post partita di Napoli-Milan ha riacceso i riflettori su Rafael Leao, diventato il principale centro di gravità delle discussioni negli studi di Sky Sport. Nonostante le polemiche esterne e un’opinione pubblica spesso divisa, i numeri raccontano una realtà diversa, spingendo diversi opinionisti a schierarsi apertamente in difesa del talento portoghese. Il dibattito si è infiammato analizzando l’impatto del calciatore sugli equilibri della squadra e le aspettative, talvolta giudicate eccessive, che ricadono sulle sue spalle in ogni match.

Durante la trasmissione, Gianfranco Teotino ha espresso il suo forte disappunto per il trattamento riservato al calciatore: «Sembra che stiamo parlando di un morto, ma nonostante tutte le ferite è comunque il capocannoniere del Milan. Poi è così forte che non ci si accontenta mai». Anche Luca Gotti ha voluto sottolineare il peso specifico del giocatore nella storia recente del club, ricordando l’importanza del tandem con il terzino francese: «Nell’anno dello scudetto Leao e Theo Hernandez partecipano al 50% dei gol della squadra che vince lo scudetto. Mai una tale dominanza di altri giocatori».

Teotino, la gestione di Allegri e la visione tattica del tecnico

Oltre alle statistiche e alle prestazioni individuali, il focus si è spostato inevitabilmente sulla gestione tecnica del gruppo e sulle scelte dell’allenatore. Gotti ha infatti precisato che, al di là delle opinioni mediatiche, la guida tecnica rossonera possiede priorità differenti e una gestione quotidiana molto più complessa: «Di sicuro, rispetto a tutte queste dichiarazioni, Allegri viaggia su un’altra visuale, lui è impegnato per capire cosa è meglio per la squadra». Per Massimiliano Allegri, l’obiettivo primario resta l’equilibrio collettivo, cercando di massimizzare il potenziale di Leao all’interno di un sistema tattico che deve reggere l’urto dei grandi appuntamenti.