Tacchinardi critico sul Milan: «Senza il miglior Modric questa squadra non gira»

Tacchinardi ha analizzato il ko rossonero a Napoli, puntando il dito contro l’atteggiamento rinunciatario della formazione di Allegri

La sconfitta rimediata al “Maradona” ha lasciato l’amaro in bocca non solo per il risultato, ma soprattutto per le modalità con cui è maturata. Ospite negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi ha commentato con estrema schiettezza la prova offerta dal Milan, evidenziando una preoccupante mancanza di coraggio e di iniziativa tattica. Secondo l’ex mediano, la squadra di Massimiliano Allegri non è riuscita a cambiare marcia quando la partita lo richiedeva: «Il primo tempo è stato noioso, poi nella ripresa il Napoli ha messo più intensità, mentre il Milan ha fatto troppo poco. È una squadra che non riesce a salire di livello».

L’analisi si è poi spostata sulla strategia complessiva adottata dal tecnico livornese, apparsa troppo legata a una visione difensivista che ha finito per penalizzare il potenziale offensivo dei rossoneri. Tacchinardi ha sottolineato come la ricerca spasmodica del contropiede non possa essere l’unica arma a disposizione di un club di vertice: «Gioca con un blocco basso e poi riparte in contropiede, ma il Milan dovrebbe osare di più. Allegri ha detto poi nel post-partita che avrebbe potuto dare prima una scossa alla squadra, ma la sensazione è che Allegri volesse portare a casa un pareggio».

Tacchinardi, la dipendenza da Modric e la gestione della gara

Uno dei nodi centrali della riflessione di Tacchinardi riguarda la leadership tecnica in mezzo al campo. Senza la luce garantita dal suo fuoriclasse croato, il Milan sembra smarrire la bussola e la capacità di costruire azioni pericolose, diventando prevedibile per le difese avversarie: «Se Modric non gira, questa squadra non gira». Un’osservazione che mette a nudo la fragilità di un sistema che fatica a trovare alternative valide quando i suoi interpreti più rappresentativi sono in giornata no o vengono ingabbiati dal pressing avversario.