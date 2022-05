Suning toglie l’Inter dal mercato. Zhang vuole restare a Milano

Suning toglie l’Inter dal mercato. Zhang ha assicurato una cosa: le novità sui movimenti societari in casa nerazzurra

Suning è sbarcato nell’Inter per vincere e finché i soldi ci sono stati, non ha certo lesinato gli investimenti. Quella in cui per le conseguenze della pandemia, le restrizioni imposte dal governo cinese, la crisi internazionale, ha fatto materialmente fatica a pagare addirittura gli stipendi.

Suning ufficialmente ha ritirato l’Inter dal mercato. La società non è in vendita, e anche se l’operazione che ha fruttato il prestito di Oaktree (275 milioni al tasso elevatissimo del 12%) ricorda molto quella che poi ha portato il Milan da Yonghong Li alla pancia del fondo Elliott, gli Zhang assicurano di volere restare a Milano per molto tempo (dopo le voci su Pif, anche qui arabe). Di certo, finora Suning con l’Inter non ci ha guadagnato, ma solo rimesso un sacco di soldi. A riportarlo è Il Giornale.