Pioli a DAZN: «Abbiamo fatto la partita, gli episodi ci hanno penalizzato»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Fiorentina-Milan.

SULLA PARTITA: «Gli episodi sono stati sfavorevoli per colpa nostra, siamo stati meno attenti del solito. Nel primo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo ma non fare goal è stato il nostro più grande errore. La Fiorentina nel primo tempo ha fatto due tiri e due goal. Chiaro che poi devi rincorrere, lo avevamo anche fatto bene, ma se prendi quattro goal poi diventa difficile. Abbiamo però giocato molto bene, ci sta facendo molto male questa sconfitta ma abbiamo le qualità per stare ai vertici fino alla fine».

SU LEAO: «Leao aveva dei crampi, per il suo modo di giocare è normale che a fine partita fosse affaticato. Credo possa recuperare in un paio di giorni».

SUI GOAL DELLA FIORENTINA: «Tutti e quattro i goal della Fiorentina hanno pesato, la partita l’abbiamo fatta noi ma siamo stati poco lucidi e concreti. Abbiamo preso il secondo goal a trenta secondi dall’intervallo, poi chiaro che il quarto goal ha chiuso la gara mentre eravamo ancora in corsa. Dobbiamo essere lucidi nell’analizzare la gara, abbiamo fatto un’ottima prestazione ma abbiamo pagato gli episodi».

SUI TROPPI GOAL PRESI NEI PRIMI QUINDICI MINUTI: «Se i numeri si ripetono non è mai un caso, quindi dobbiamo migliorare. Poi è giusto essere criticati per la sconfitta ma non va dimenticato quello fatto fino ad oggi e quello che abbiamo fatto anche stasera. Abbiamo creato nove occasioni da goal e tirato venti volte in porta, ci voleva più determinazione. La Fiorentina ha fatto cinque tiri e quattro goal, forse non era nemmeno la nostra giornata».

SU IBRAHIMOVIC: «La carica di Ibrahimovic c’è sempre ma è la prestazione della squadra che c’è stata, poi dobbiamo migliorare l’approccio ma anche oggi siamo partiti bene e abbiamo preso goal su un calcio d’angolo. Gli episodi oggi ci sono stati sfavorevoli e quindi bisogna tornare a far diventare gli episodi a nostro favore».