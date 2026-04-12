Statistiche Milan Udinese, la crisi dei rossoneri è evidente: per la prima volta subiti 3 gol in questa stagione

Statistiche Milan Udinese, la crisi dei rossoneri è evidente: per la prima volta in stagione la squadra di Allegri ha subito tre gol in una partita

Per la prima volta in questa stagione, il Milan incassa tre gol in una singola partita, crollando a San Siro contro un’Udinese apparsa superiore sotto ogni aspetto. Lo 0-3 finale racconta perfettamente l’andamento di una gara giocata meglio dai friulani, capaci di imporsi sia sul piano tattico sia, soprattutto, per atteggiamento e intensità.

La squadra di Massimiliano Allegri ha mostrato evidenti difficoltà fin dai primi minuti, senza mai riuscire a entrare realmente in partita. L’Udinese ha sfruttato ogni disattenzione difensiva, imponendo il proprio ritmo e mettendo in seria difficoltà una formazione rossonera apparsa fragile e poco reattiva.

Questo ko rappresenta anche la terza sconfitta casalinga in campionato per il Milan, dopo quelle già subite contro Cremonese e Parma. Un dato che evidenzia le difficoltà dei rossoneri anche tra le mura amiche, dove in passato avevano costruito gran parte delle proprie fortune.

Allargando lo sguardo, il bilancio recente diventa ancora più preoccupante. Considerando anche le trasferte perse contro Lazio e Napoli, il Milan arriva a cinque sconfitte complessive nelle ultime uscite tra casa e trasferta. Un trend negativo che rischia di compromettere il finale di stagione.

Il dato stagionale complessivo è altrettanto significativo: con questa sconfitta, il Milan sale a sette ko totali, includendo anche le partite perse nelle altre competizioni nazionali contro Lazio e Napoli. Numeri che fotografano una squadra in evidente difficoltà, lontana dalla continuità necessaria per competere ai massimi livelli.

Per Allegri e i suoi giocatori sarà ora fondamentale ritrovare compattezza e fiducia, perché il rischio è che questa fase negativa possa avere ripercussioni pesanti anche sulla corsa agli obiettivi stagionali.

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