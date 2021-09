Kjaer risponde a Kakà: il messaggio del difensore del Milan

Kjaer ha ringraziato Kakà per le belle parole spese su di lui: il brasiliano lo ha indicato come uno dei leader dei rossoneri

Simon Kjaer, nella conferenza stampa di presentazione di Liverpool-Milan di domani sera ad Anfield, ha risposto anche a Kakà che in mattinata lo aveva definito come uno dei leader dei rossoneri insieme a Ibrahimovic e Giroud:

«È sempre un piacere, un orgoglio sentire queste parole. Faccio il mio lavoro ogni giorno, come sempre. È una partita speciale per tornare in Champions League, che affrontiamo con grande voglia. Dobbiamo dimostrare di essere tornati in Champions col Milan»

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA INTEGRALE DI KJAER