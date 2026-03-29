Serie A, il Milan insegue la produzione offensiva dell’Inter: il dato xG che certifica la pericolosità in campionato

Serie A, l’analisi dei gol attesi premia il gioco dei nerazzurri, ma la squadra di Massimiliano Allegri punta sulla qualità della produzione per il finale di stagione

Giudicare la forza di una squadra solo dalla “copertina” dei gol segnati è un rischio che i dati moderni permettono di evitare. Per comprendere realmente l’efficacia di una big di Serie A, è necessario analizzare il modello dei gol attesi (xG) attraverso tre passaggi fondamentali: la quantificazione, la capitalizzazione e la qualità della produzione offensiva. Questo strumento statistico permette di misurare la reale pericolosità di ogni singola azione, calcolando la probabilità che un tiro diventi rete in base a distanza, angolazione e posizione dei difensori.

A dieci giornate dalla conclusione del campionato, la classifica della produzione offensiva in Serie A vede l’Inter come leader incontrastata. Grazie a un impianto di gioco collaudato, i nerazzurri producono un volume di occasioni superiore a chiunque altro. Tuttavia, il Milan di Massimiliano Allegri resta in scia, cercando di bilanciare il minor volume complessivo con una maggiore precisione nelle scelte finali a Milanello.

Produzione e pericolosità: il peso degli xG

L’indice xG è il termometro della pericolosità di una squadra nell’arco di un’intera stagione di Serie A. Analizzando le potenzialità offensive espresse finora, emerge come l’Inter riesca a generare costantemente conclusioni ad alta probabilità di successo. Il Milan, dal canto suo, ha mostrato una crescita costante nella qualità della produzione, cercando di portare i propri interpreti — da Pulisic a Leao — a colpire da posizioni sempre più favorevoli per massimizzare il rapporto tra tiri effettuati e reti realizzate.

La sfida di Allegri tra efficacia e statistiche

In questo contesto, il lavoro di Massimiliano Allegri si concentra proprio sulla capitalizzazione. Sebbene il dato grezzo della produzione veda i rossoneri inseguire i rivali cittadini, la capacità del Diavolo di restare ai vertici della Serie A dipende dalla capacità di trasformare anche le occasioni meno “certe” in gol pesanti. L’obiettivo per il rush finale è quello di alzare l’asticella della qualità della produzione, riducendo il gap statistico con l’Inter e blindando il secondo posto attraverso un’efficacia sotto porta che vada oltre i semplici modelli matematici.