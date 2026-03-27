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Leao, missione Portogallo: il piano per riprendersi il Milan. Programma stilato con Allegri
Leao, programma stilato con Massimiliano Allegri: riposo e lavoro in Portogallo dopo il consulto medico. L’obiettivo è il Napoli
Dopo il consulto specialistico effettuato mercoledì all’estero, Rafael Leao ha scelto di proseguire il suo percorso di recupero lontano da Milanello. Come riportato da Gazzetta.it, l’attaccante rossonero è volato nel suo Portogallo, dove seguirà un programma di allenamento personalizzato sotto la supervisione di preparatori atletici di sua stretta fiducia.
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Il numero 10, che sta combattendo con una fastidiosa infiammazione all’adduttore destro che lo tormenta da dicembre, ha concordato questa breve trasferta con il club per ritrovare la serenità necessaria in vista del finale di stagione.
Leao, ricarica e sprint: il rientro per Napoli
Il soggiorno in patria non sarà dedicato solo al lavoro individuale: Leao approfitterà di questi giorni per passare del tempo prezioso con i propri figli e ricaricare le pile a livello mentale. Nonostante la lontananza, il Milan monitora costantemente i progressi del giocatore, che dovrebbe fare rientro a Milano all’inizio della prossima settimana.
L’obiettivo resta invariato: smaltire definitivamente il dolore all’adduttore per tornare al 100% della condizione fisica ed essere regolarmente al centro dell’attacco di Massimiliano Allegri nel big-match contro il Napoli del 6 aprile.