Sassuolo-Milan, prezzi dei biglietti shock: rivendita che va dai 1200 a 2800 euro

Come comunicato dal club neroverde, i biglietti per Sassuolo-Milan sono andati sold out dopo pochissimi minuti.

Non mancano però episodi spiacevoli per quel che riguarda la vendita appunto del pass d’ingresso. Su secondary ticket ci sono biglietti in vendita che vanno dai 1200 euro ai 2800 euro.