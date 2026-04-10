News
Roma Pisa, tripletta di Malen e aggancio Champions: il Milan resta a +6
Roma Pisa, la formazione di Gasperini travolge i toscani nell’anticipo e sale a quota 57 punti: rossoneri chiamati alla risposta contro l’Udinese
Il primo anticipo della 32esima giornata di Serie A manda un segnale chiarissimo a tutte le pretendenti per un posto nell’Europa che conta. Allo Stadio Olimpico, la Roma liquida la pratica Pisa con un secco 3-0, una vittoria senza appello che porta la firma esclusiva di uno scatenato Donyell Malen. L’attaccante olandese è stato il protagonista assoluto del match, mettendo a referto una tripletta d’autore che non ha lasciato scampo alla formazione toscana, apparsa impotente di fronte alla qualità tecnica dei giallorossi.
Gasperini aggancia la Juve e mette pressione al Milan
Grazie a questi tre punti, la formazione di Gian Piero Gasperini compie un balzo fondamentale in classifica, agganciando momentaneamente la Juventus a quota 57 punti. Un risultato che accende la lotta per il quarto posto e, di riflesso, lancia un avviso ai rossoneri. Con questo successo, infatti, la Roma si porta a meno 6 dal Milan, rendendo ancora più delicata la sfida di domani a San Siro contro l’Udinese. Gli uomini di Massimiliano Allegri saranno chiamati alla risposta immediata per evitare che il vantaggio sulle inseguitrici si assottigli ulteriormente in questo finale di stagione infuocato.