Bianchi è sicuro: «Lotta scudetto? La Juventus non è ancora tagliata fuori»

Intervistato in esclusiva da JuventusNews24, Rolando Bianchi, ex attaccante del Torino, ha parlato di lotta Scudetto e delle possibilità di rimonta della Juventus. Le sue dichiarazioni.

SCUDETTO – «La Juve in questo momento deve pensare soltanto a fare il proprio campionato, senza guardare agli altri. Il resto poi verrà di conseguenza, io penso non sia ancora tagliata fuori del tutto dalla lotta scudetto, ma i risultati si vedranno solamente più avanti. Più difficile dire cosa potrà fare in Champions League. E’ una di quelle competizioni aperte a qualsiasi tipo di risultato, è una squadra con grande potenzialità che può fare ancora benissimo in campo europeo».

