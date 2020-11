Rinnovo Kessie: il Milan vuole trattenere l’ivoriano per altri cinque anni

Rinnovo Kessie: il Milan sarebbe intenzionato a trattenere l’ivoriano in scadenza di contratto nel 2022, la situazione

In questi ultimi giorni in sede rossonera si sarebbe iniziato a parlare del rinnovo di Franck Kessie. L’ivoriano è in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Onde evitare altre complicazioni, come nel caso di Calhanoglu o Donnarumma, il Milan vorrebbe accelerare i tempi.

Stando a quanto riferisce l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il piano del club di Via Aldo Rossi sarebbe quello di prolungare il contratto per altri cinque anni. Un punto in favore del Diavolo giunge dallo stesso ex Atalanta, il quale vorrebbe restare a Milanello.