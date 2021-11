Rinnovo Ibrahimovic: accordo per un altro anno, firma vicinissima

Zlatan Ibrahimovic è ad un passo dal rinnovo con il club rossonero. Tra gennaio e febbraio la possibile firma sino al…

Zlatan Ibrahimovic al Milan anche nella prossima stagione? Se la condizione fisica resta buona la firma è praticamente fatta. Il gigante svedese sta bene in rossonero, è ancora decisivo a 40 anni e per questo motivo la sua permanenza in campo a Milanello potrebbe essere fondamentale anche nella prossima annata.

L’accordo è vicinissimo, si parla tra gennaio e febbraio per un prolungamento sino al 30 giugno 2023. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.