Retroscena Maldini Pioli: crepe celate e quella volta a Bergamo...

È di ieri l’ufficialità dell’addio di Maldini al Milan. Alfredo Pedullà sul suo sito svela un retroscena del rapporto con Pioli:

Poco più di due anni fa, esattamente dopo lo 0-0 in casa contro il Cagliari e alla vigilia della trasferta di Bergamo del 23 maggio, il Milan aveva deciso di sostituire Pioli in caso di mancata qualificazione Champions. Il particolare clamoroso è che due giorni prima della gara in casa dell’Atalanta c’erano stati contatti con l’entourage di Maurizio Sarri. E si era arrivati alla determinazione di portarlo al Milan, con appuntamento fissato per il lunedì successivo in caso di mancata vittoria a Bergamo. Poi il Milan vinse a Bergamo con doppietta di Kessie su rigore, Pioli salvò il posto, sarebbe stato blindato, ma evidentemente già allora c’erano state incomprensioni e insoddisfazioni ben oltre le dichiarazioni di facciata.