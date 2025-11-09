Rabiot cuore e anima del Milan: l’assenza del francese ha pesato tantissimo. Allegri incrocia le dita e spera nella sosta. Obiettivo derby

Rabiot cuore e anima del Milan: l’assenza del centrocampista francese si è fatta sentire in questo ciclo di cinque partite: obiettivo derby

La delusione per il pareggio per 2-2 contro il Parma è palpabile, un risultato che, come il precedente 2-2 di San Siro contro il Pisa, rivela una preoccupante discontinuità. Cosa accomuna queste sfide? Le assenze pesanti che hanno falcidiato il Milan dopo l’ultima sosta per le nazionali: Allegri ha dovuto fare a meno di Adrien Rabiot e Christian Pulisic.

Non si tratta di un alibi per i due punti buttati contro il Parma, ma di un fatto oggettivo. Pulisic, rientrato solo per l’ultimo quarto d’ora, aveva iniziato in modo strepitoso, vincendo l’MVP di Settembre. Rabiot, dal canto suo, aveva dato alla squadra fisicità, qualità e l’essenziale capacità di leggere i momenti delle partite.

Chi Ha Sostituito E Chi Ha Deluso

Ricci, subentrato a Rabiot, «non ha fatto male», ma da un calciatore pagato oltre 20 milioni di euro e con esperienza in Serie A, è lecito aspettarsi un impatto maggiore.

Il vero problema emerge in attacco: Gimenez è descritto come in un «buco nero» senza fine, mentre il francese Nkunku – costato 37 milioni in estate – ha addosso l’alone dell’oggetto misterioso. Pur essendo giocatori di livello sulla carta, «il campo per ora ha detto altro».

Il Lusso Della Sosta E Il Derby All’Orizzonte

Nonostante queste assenze, il Milan è riuscito comunque a vincere due partite e pareggiarne tre. Ma il 2-2 di Parma, con due gol di vantaggio buttati al 45′, «fa decisamente rabbia».

Ora, la sosta non sarà serena, ma Allegri avrà un lusso importante: Rabiot e Pulisic non saranno convocati dalle rispettive nazionali e rimarranno a Milanello. Sarà un ottimo modo per aumentare la condizione e riprendere il livello pre-infortunio. Il recupero totale di questi giocatori è essenziale, poiché alla ripresa c’è il derby contro l’Inter di Chivu, e un risultato positivo passa anche dalla ritrovata forma dei giocatori più importanti. Lo riporta TMW.