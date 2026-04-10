Pulisic Milan, crisi infinita: numeri impietosi nel 2026! Contro l’Udinese serve il riscatto

Pulisic Milan, crisi infinita e i numeri del 2026 non aiutano! Contro l’Udinese serve il riscatto per restare in pieno controllo della corsa Champions

Dopo la deludente sconfitta contro il Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a tornare in campo sabato alle 18:00, quando ospiterà l’Udinese a San Siro in una partita cruciale per il cammino dei rossoneri verso la qualificazione alla Champions League.

Il Milan arriva al match con un ottimo stato di forma contro i friulani in Serie A. I rossoneri hanno infatti vinto le ultime quattro sfide contro l’Udinese nella massima serie, e solo una volta nella storia hanno registrato una serie di successi più lunga contro di loro: sette vittorie consecutive tra il 1998 e il 2000. In particolare, la squadra di Allegri potrebbe battere l’Udinese per la quarta volta consecutiva senza subire gol, un risultato che non si verifica in Serie A dalla stagione 1997-1998.

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La crisi di Pulisic

Ma a spaventare i tifosi rossoneri è il momento di Christian Pulisic, che non segna in campionato dal 28 dicembre 2025 contro il Verona, ed è ora a 13 presenze consecutive senza gol in quello che è il suo più lungo stop realizzativo in Serie A.

Inoltre, nel 2026, il giocatore statunitense ha tentato ben 12 tiri nello specchio senza riuscire a trovare il bersaglio, il doppio di qualsiasi altro calciatore che non ha segnato quest’anno solare.

Nel frattempo, Nicolò Zaniolo potrà essere una delle armi in più dell’Udinese che ha nel Milan una delle quattro squadre ha cui ha realizzato più gol (due) assieme a Atalanta, Fiorentina e Torino. Il classe 1999, inoltre, è uno dei soli tre giocatori italiani con almeno cinque gol e cinque assist in campionato, insieme a Federico Dimarco e Sebastiano Esposito,